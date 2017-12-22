«Особый» Smart вскоре появится в России

С начала следующего года на российском рынке поступят в продажу модели ForTwo и ForFour в версии «Особая серия».

Старт продаж Smart ForTwo, ForFour и Cabrio в исполнении «Особая серия» запланирован на 1 января 2018 года. У «особенных» компактов топливный бак увеличенного объема, а также расширенный список оборудования.

Машины «Особой серии» оснащаются топливными баками, объем которых увеличен до 35 литров, комплектом новых отсеков для хранения предметов, обогревом сидений и боковых зеркал, регулировками руля и высотными регулировками водительского кресла. Еще у спецверсий панорамная крыша.

Кроме того, со следующего года 90-сильные Smart ForTwo, ForFour и Cabrio будут доступны исключительно с автоматизированной шестиступенчатой коробкой twinamic. Для этих моделей также будет предлагаться пакет Cool & Audio с автоматическим климат-контролем, аудиосистемой с интерфейсами AUX/USB и Bluetooth с функцией громкой связи, потоковым аудио для передачи музыки и приложением smart cross connect для смартфонов.

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