Pagani создал спецверсию Huayra Lampo в единственном экземпляре

Lampo - это не производная от известного сокращения Lambo, а от «Lightning» (Молния).

Горацио Пагани объединил усилия с Лапо Элканном, внуком основателя автомобильной марки Fiat, и создал спецверсию своего суперкара Huayra под названием Lampo. Новинка выполнена в единственном экземпляре. Ее посвятили концепту Fiat Turbina 1954 года, у которого была двухцветная красно-белая ливрея и двигатель с турбонаддувом. Суперкар получил аналогичную схему окраски.

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Под красивым красным оттенком краски заметен кузов из карбона. И это еще не вся порция углеродного волокна. Pagani Huayra Lampo получил дополнительные детали из такого же легкого материала, позаимствованные у Huayra BC. Например, новинка также имеет большие передние воздухозаборники.

Также присутствует популярная у Pagani тематика национального флага Италия. Триколор можно найти на тормозных суппортах. Доработки интерьера включают новую клетчатую обивку кресел коричневой дорогой кожей, а также вставки из анодированного алюминия, бронзы и карбона.

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Силовой агрегат Pagani Huayra Lampo не претерпел никаких изменений по сравнению со стандартной версией.В моторном отсеке можно увидеть 6,0-литровый двигатель V12 Twin Turbo мощностью 730 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента.

Ранее стало известно, что российский тюнер представит спецверсию Pagani Zonda весной 2018 года.