Первые тесты Kia Stinger GT: цепкий фастбек с задумчивой АКП

В первом квартале 2018 года южнокорейская марка Kia выведет на российский рынок новый и очень интересный автомобиль – фастбек Stinger GT. Эта модель будет стоить чуть дешевле, чем популярные немецкие конкуренты, при этом, динамика у Stinger GT будет находиться на высоком уровне. Наши зарубежные коллеги провели некоторое количество времени с автомобилем на городских дорогах и на легендарной трассе Нюрбургринг, и мы решили сделать небольшой дайджест, в котором описали самые главные тезисы наших зарубежных коллег об этом фастбеке.

Обозреватели издания Caranddriver первым делом оценили внешность и габариты автомобиля. Колёсная база Stinger длиннее, чем у BMW M3 и лишь на несколько сантиметров короче, чем у Porsche Panamera. На заднем ряду, благодаря этому, много свободного места, однако, сидения в салоне Stinger GT установлены очень низко.

Тест-драйв проходил на немецкой трассе Нюрбургринг, обозреватели проехали несколько кругов на заднеприводной и полноприводной версии Stinger GT. Заднеприводная версия порадовала своими цепкими повадками, очень точным и отлично взвешенным управлением, баланс у шасси нейтральный, а вот у полноприводной версии отчётливо ощущается недостаточная поворачиваемость. Кузов у фастбека очень жёсткий, благодаря чему автомобиль прекрасно чувствует себя в поворотах.

Битурбиированная «шестёрка» объёмом в 3,3 литра и отдачей в 365 лошадиных сил обладает отличной тягой и «поёт» баритоном, к ней претензий нет. Однако есть претензии к восьмискоростному «автомату», который даже в ручном режиме запаздывает с переключениями.

Обозреватели издания Autoblog отметили, что Kia Stinger предлагает самое длинное шасси в классе, которое лишь на несколько сантиметров короче, чем у Porsche Panamera, которая стоит приблизительно в два раза дороже.

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Несмотря на скромный, как для такого автомобиля прайс, в салоне можно обнаружить качественную кожу (в топ-комплектациях это Nappa), а также вставки из алюминия.

1 / 3 На фото: салон Kia Stinger GT 2 / 3 На фото: салон Kia Stinger GT 3 / 3 На фото: салон Kia Stinger GT

Салон отлично изолирован от силовой установки, однако мотор можно всё-таки услышать, правда, лишь под полной нагрузкой. Разгон до 100 километров в час в версии с мотором V6 занимает 4,7 секунд, а это быстрее, чем ускоряются конкуренты в лице Audi A7 и Porsche Panamera в базовых версиях. К мотору претензий нет, однако «хромает» логика у восьмискоростного «автомата». Системы удержания полосы и предупреждения столкновений ведут себя слишком параноидально.

В городском режиме кузов хорошо изолирует салон от ям, оставляя задел на гоночный трек, где автомобиль ведёт себя очень уверенно. Также нужно отметить, что обозреватели посоветовали будущим владельцам фастбека не переключать режим вождения из Normal в Comfort и Sport. В режиме Comfort автомобиль будет слишком вальяжным, а в режиме Sport ехать в нём будет некомфортно. Normal – это то, что подходит этому автомобилю.

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