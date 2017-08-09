Первые тесты Range Rover Velar: приятный и тихий, но дерзкий в управлении кросс

Компания Jaguar Land Rover намеревается уже в октябре стартовать продажи своего нового кроссовера Velar в России. Безусловно, спрос на него будет, но так как "живых" автомобилей этой модели в России ещё нет, а есть они лишь на руках у западных автомобильных СМИ, портал Колёса.ру представляет своим читателям дайджест, основанный на мнениях наших зарубежных коллег об этом автомобиле.

Обозреватели издания Motor1 похвалили новый кросс за великолепный стиль: Velar смотрится сбоку гармонично и рационально, элегантно спереди и напористо сзади. В салоне тоже всё на уровне: ощущение воздушности и «люксовости» не покидает.

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Благодаря позаимствованному у Jaguar F-Pace шасси, рулится новый Velar в поворотах «дерзко», но при всём этом, на дороге автомобиль ведёт себя не как спортивный кросс, а как настоящий люксовый автомобиль – тихо и плавно, но только в соответствующем режиме, хоть и на дисках R22. Если же переключить бортовую электронику в режим Dynamic, а ручку восьмискоростного «автомата» ZF перевести в режим Sport, то возникает ощущение, что управляешь большим F-Type.

В отличие от «свежеиспечённой» Tesla Model 3, у которой в центре торпедо можно наблюдать огромный 15-дюймовый сенсорный дисплей, в Velar присутствуют два 10-дюймовых экрана, которые в отличии от Model 3 интегрированы в переднюю панель. Хотят поклонники марки или нет, но подавляющее большинство функций перекочевало именно туда, и количество кнопок в салоне существенно уменьшилось.

Обозреватели издания Drive похвалили главного дизайнера марки Герри МакГоверна за дизайн Velar. По их мнению, автомобиль смотрится необычно и смело — как серийный концепт-кар на дорогах общего пользования.

1 / 2 На фото: Range Rover Velar 2 / 2 На фото: Range Rover Velar

Похвалили обозреватели и салон автомобиля: вмонтированные в центральную консоль сенсорные экраны смотрятся очень удачно, цветовая гамма в салоне подобрана великолепно, а дорогой рояльный лак довершает стиль Velar. Впрочем, из-за того, что многие функции теперь включаются и выключаются при помощи сенсорного экрана, водитель вынужден будет отвлекаться от дороги, что плюсом не является. Также подвергся критике и руль, где располагается органы управления громкостью мультимедийной системы. Когда поворачиваешь, очень легко их зацепить и резко добавить громкости, что нарушает ту идиллию, которая царит в салоне Velar.

1 / 3 На фото: салон Range Rover Velar 2 / 3 На фото: салон Range Rover Velar 3 / 3 На фото: салон Range Rover Velar

По мнению коллег, предсерийные Range Rover Velar по своему качеству великолепен, но кроссоверы от Jaguar в этом плане ему отнюдь не выступают: сидения в автомобиле не лучшие классе, кое-где можно обнаружить твёрдый пластик, на заднем ряду немного тесновато, а взрослые пассажиры могут упереться в потолок. Безусловно, это расплата за внешний стиль, которым обладает Velar.

1 / 3 На фото: салон Range Rover Velar 2 / 3 На фото: салон Range Rover Velar 3 / 3 На фото: салон Range Rover Velar

Самый мощный в линейке Velar мотор — это компрессорный V6 на три литра с отдачей на 380 сил. Звучит дерзко, но по факту, автомобиль с ним не обладает ураганной динамикой. Чтобы ощущения от мотора не разочаровывали, его нужно крутить до самых «верхов». Звучит двигатель отлично, издавая при сбросе газа хлопки.

Дизельный мотор издаёт лёгкое урчание, но из-за более высокого веса, рулится кроссовер с ним не так весело. Впрочем, с ним Velar экономичнее, и автомобиль обладает большим крутящим моментом.

Несмотря на то, что Velar не настоящий внедорожник, его электроника сделает всё, чтобы автомобиль не встал в грязи и не утонул при пересечении небольшого брода: обозреватели издания Drive проверили кроссовер в этом отношении. Заслуга в этом лежит на системе All Terrain Progress Control, которая умно использует возможности мотора, трансмиссии и тормозов для уверенного преодоления пересечённой местности. «Пневму» можно задрать так, что автомобиль будет иметь приличный клиренс в 251 миллиметр.

1 / 2 На фото: Range Rover Velar 2 / 2 На фото: Range Rover Velar

В целом обозреватели сошлись во мнении, что Range Rover Velar – это прекрасный представитель люксовых кроссоверов, которого ждёт успех. Он хорош во всех аспектах, правда, и мелких недочётов он всё-таки не лишён.

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