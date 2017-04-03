В линейку моторов Alfa Romeo Stevio входило два двигателя: мощностью 510 л.с., с которым модель дебютировала, и 280-сильный, который предложен для спецверсии First Edition. Теперь же в арсенале кроссовера появились более скромные варианты.

Европейские дилеры Alfa Romeo начали приём заказов на кроссовер Stelvio, оснащённый 180-сильным дизельным мотором объёмом 2.2 литра. Это первая версия, которая доступна с приводом на задние колёса, до этого все комплектации были полноприводными. В паре с дизелем предлагается восьмиступенчатый «автомат». Заявленный расход топлива — 4.7 литра в смешанном цикле.

Вторая новинка под капотом Стелвио — 200-сильная двухлитровая «четвёрка» с турбонаддувом, которая развивает 330 Нм крутящего момента. Она агрегатируется тоже с «автоматом», но идёт уже с полным приводом. Данных по расходу топлива для этой модификации компания не опубликовала.

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Моторный дебют дополнили новым шоколадным цветом для кузова и спортивной отделкой интерьера с алюминиевыми вставками, кожаной оплёткой рулевого колеса и сиденьями с электроприводом регулировок.

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Напомним, мировая премьера Alfa Romeo Stelvio состоялась в Лос-Анджелесе в ноябре 2016 года. Итальянцы решили начать с козырей и выставили 510-сильную версию Stelvio Quadrifoglio, которая должна отнять у Porsche Macan Turbo S звание самого быстрого компактного кроссовера на трассе Нюрбургринг.

В январе этого года Альфа объявила о выходе Stelvio First Edition — специальной версии, посвящённой началу продаж кроссовера.