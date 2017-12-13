Первый российский покупатель получил Bugatti Chiron

Гиперкар Bugatti Chiron был куплен через группу компаний «Авилон» клиентом, имя которого не называется. Покупатель забирал автомобиль у одного из европейских дилеров, о чем сообщило информационное агентство RNS, ссылаясь на операционного директора люксового подразделения «Авилона» Вагифа Бикулова. Автомобиль обошелся россиянину приблизительно в 243,5 миллиона рублей.
«Мы выдали в Европе Bugatti Chiron российскому клиенту. В Россию автомобиль мы не можем ввезти из-за ЭРА-ГЛОНАСС. Стоимость с налогами в Европе — €3,5 млн. Одну выдали и еще приняли заказы на два автомобиля Chiron на 2018 и 2019 годы. На сегодняшний день, если заказывать Bugatti Chiron, то срок поставки будет в 2021 году», — сообщил Бикулов.
Напомним, Chiron дебютировал в 2016 году с квадтурбомотором W16 объемом 7,0 литров, развивающим мощность 1 500 л.с. Суперкупе способно разгоняться до первой «сотни» за 2,5 секунды и до ограниченной электроникой максимальной скорости 420 км/ч.
Кстати, гиперкар уже успел попасть под отзыв в Соединенных Штатах. На официальном сайте Национального управления безопасностью движения на трассах США (NHTSA) сообщается, что в Bugatti Chiron обнаружился дефект механизма регулировки сидений.
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