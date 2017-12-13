Первый российский покупатель получил Bugatti Chiron

Житель России стал владельцем одного из самых производительных автомобилей на сегодняшний день.

Гиперкар Bugatti Chiron был куплен через группу компаний «Авилон» клиентом, имя которого не называется. Покупатель забирал автомобиль у одного из европейских дилеров, о чем сообщило информационное агентство RNS, ссылаясь на операционного директора люксового подразделения «Авилона» Вагифа Бикулова. Автомобиль обошелся россиянину приблизительно в 243,5 миллиона рублей.

«Мы выдали в Европе Bugatti Chiron российскому клиенту. В Россию автомобиль мы не можем ввезти из-за ЭРА-ГЛОНАСС. Стоимость с налогами в Европе — €3,5 млн. Одну выдали и еще приняли заказы на два автомобиля Chiron на 2018 и 2019 годы. На сегодняшний день, если заказывать Bugatti Chiron, то срок поставки будет в 2021 году», — сообщил Бикулов.

Напомним, Chiron дебютировал в 2016 году с квадтурбомотором W16 объемом 7,0 литров, развивающим мощность 1 500 л.с. Суперкупе способно разгоняться до первой «сотни» за 2,5 секунды и до ограниченной электроникой максимальной скорости 420 км/ч.

Кстати, гиперкар уже успел попасть под отзыв в Соединенных Штатах. На официальном сайте Национального управления безопасностью движения на трассах США (NHTSA) сообщается, что в Bugatti Chiron обнаружился дефект механизма регулировки сидений.