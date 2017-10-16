На заводе в Санкт-Петербурге производят кроссоверы Qashqai, X-Trail и Murano. Как сообщили в пресс-службе Nissan, увеличение объема выпуска позволит удовлетворить «растущий на российском рынке спрос» на эти модели. Для запуска второй смены были наняты 457 новых сотрудников, на заводе действует пятидневная рабочая неделя.

«Введение второй смены на нашем заводе в Санкт-Петербурге соответствует позитивным результатам нашего исследования российского рынка. Сегодня мы рады приветствовать среди наших сотрудников более 450 новых специалистов. Мы с оптимизмом смотрим на дальнейшую судьбу наших моделей Qashqai, X-Trail и Murano, которые разработаны и изготовлены в России специально для российских потребителей», — прокомментировал Игорь Бойцов, генеральный директор ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус».

В Nissan также отметили, что за девять месяцев текущего года в России было произведено 52 525 автомобилей бренда, из этого количества 32 037 машин выпущено в Санкт-Петербурге.

«По итогам текущего года компания Nissan ожидает увеличение производства на предприятии (в Санкт-Петербурге, — ред.) примерно на четверть по отношению к показателю 2016 года, когда с конвейера сошло 36 464 автомобиля, что составило прирост на 8% по сравнению с 2015 годом», — рассказали в компании.

Напомним, о том, что Nissan введет вторую смену на петербургском предприятии, было объявлено летом этого года.