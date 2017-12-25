Сервисная кампания объявлена для Tiida и Note. Акцию проводят из-за возможных проблем с подушками безопасности.

Всего под отзыв попали 127 738 автомобилей Nissan Tiida (C11) и Note (E11), которые были выпущены в период с 30 августа 2008-го по 1 августа 2014 года. Причина – возможное некорректное срабатывание подушки безопасности водителя.

«Исследование компанией Takata позволило выявить нарушение плотности пиротехнических патронов некоторых газогенераторов Takata бездымного типа, изготовленных в период с 2005 г. по 2014 г. При срабатывании подушки безопасности водителя внутреннее давление газогенератора может чрезмерно возрасти, что может привести к разрыву корпуса газогенератора», — сообщает Росстандарт.

Дилеры уведомят владельцев участвующих в акции Tiida и Note о необходимости предоставить автомобиль в ближайший сервисный центр. На машинах проверят газогенератор подушки безопасности водителя, в случае необходимости его заменят. Все работы проведут бесплатно.

Проверить, попадает ли авто под отзыв, можно самостоятельно. Для этого нужно сверить VIN-код машины с перечнем, который опубликован на сайте Росстандарта.

Напомним, ранее о старте сервисной акции в РФ объявила компания Infiniti. Из-за ошибки программного обеспечения двигателя в ремонт отправят седаны Q50 и купе Q60.