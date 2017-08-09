Россияне купили во втором квартале текущего года в кредит почти 170 тысяч «легковушек», а это 46,5% от общего объема рынка.

09 Авг Почти половина автомобилей в России продается в кредит

Такой вывод был сделан в результате обработки данных 4 100 кредитных организаций. Подготовкой статистики занимались совместно специалисты аналитического агентства «Автостат» и НБКИ.

Полученная цифра демонстрирует, что доля продаж автомобилей в кредит за год увеличилась на два процентных пункта. По итогам продаж во втором квартале прошлого года на автокредиты приходилось 44,4%, или порядка 135 тысяч оформленных договоров.

Ранее мы рассказывали, какой в среднем размер автокредита, оформляемого на российском рынке. За год он вырос на 10,7% или 66,1 тысячи рублей и составляет 686,1 тысячи рублей.

Кроме того, недавно стало известно, какую в среднем цену платят россияне, приобретая новый автомобиль. Средневзвешенная стоимость «легковушки» в нашей стране составляет 1,34 миллиона рублей, что превышает прошлогодний показатель на 3,3%.