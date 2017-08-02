Специалисты компании «КАМАЗ» отчитались об итогах реализации автотехники марки в первой половине 2017 года.

Согласно отчёту, за период с января по июнь 2017 года в рамках программы KAMAZ-Finance челнинский автогигант реализовал 1 056 грузовых машин. Представители КАМАЗа отметили, что этот результат в десять раз выше показателя аналогичного периода прошлого года.

По информации, полученной от службы финансового сервиса, в первом полугодии лидером по увеличению продаж KAMAZ-Finance стало направление «Лизинг с партнёрами». При этом на рост объёмов реализации повлияли специальные условия от автопроизводителя, государственная программа субсидирования лизинга и меры поддержки «Утилизация» и «Трейд-ин».

Помимо этого заметно выросла (по сравнению с первым полугодием 2016-го) реализация автотехники КАМАЗ по направлению «Кредитование конечных потребителей», это обусловлено снижением процентных ставок банков-партнёров.

«На второе полугодие запланировано внедрение программы KAMAZ-Finance у официальных партнёров ПАО «КАМАЗ» и совершенствование действующих программ для конечных потребителей камазовской автотехники», — комментируют в пресс-службе компании.

Ранее портал «Колёса.ру» рассказал о том, что продажи КАМАЗа в России в первом полугодии выросли на 20%. В общей сложности за первую половину 2017 года на нашем авторынке тяжёлых грузовых автомобилей было реализовано 12 986 единиц автотехники отечественного бренда.