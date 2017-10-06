Недавно в Instagram марки Polestar начали появляться изображения некого автомобиля, каждую картинку сопровождает подпись «Пора собрать все кусочки воедино» Оказалось, что это не просто тизеры – это действительно фрагменты пазла. Посетитель форума SwedSpeed соединил все имеющиеся на данный момент кусочки, так что теперь стало видно – перед премьерой своей первой модели Polestar сначала покажет публике корму автомобиля.

Предполагается, что «первенцем» отделившейся от Volvo компании станет купе. Не исключено, что Polestar превратит в серийную модель шоу-кар Volvo Concept Coupe, который дебютировал еще в 2013 году. Кстати, концепт был разработан под руководством старшего вице-президента по дизайну Volvo Car Group Томаса Ингенлата, а ныне он возглавляет Polestar.

1 / 3 На фото: Volvo Concept Coupe'2013 2 / 3 На фото: Volvo Concept Coupe'2013 3 / 3 На фото: Volvo Concept Coupe'2013

Ранее сообщалось о том, что новая марка займется выпуском «заряженных» электромобилей. Впрочем, вполне возможно, что первая модель Polestar окажется гибридом. Так, Volvo Concept Coupe был оснащен двухлитровым бензиновым турбодвигателем Drive-E и электромотором, суммарная отдача прототипа – около 400 л.с.

Место презентации новинки Polestar пока не раскрывается, но дата все же известна – 17 октября текущего года.