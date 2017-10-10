Porsche представил электрический Cayman

В Штутгарте промемонстрировали прототип Porsche Cayman e-volution. Ключевой особенностью новинки стала 800-вольтовая система зарядки. Спортивное купе «спринтует» с места до первой «сотни» за 3,3 секунды и способно преодолеть на одной зарядке 200 километров.

1 / 3 Porsche Mission E Concept 2 / 3 Porsche Mission E Concept 3 / 3 Porsche Mission E Concept

Porsche построил прототип на базе Cayman в демонстрационных целях, серийно модель выпускаться не будет. Новая версия спорткара призвана показать потенциал динамики будущих электромобилей марки. Первой серийной моделью с электрической силовой установкой станет Mission-E, выход которого на рынок запланирован на 2020 год. Некоторые решения Cayman e-volution будут применяться на будущей товарной машине.

Одним из них является 320-киловатнная Porsche Turbo Charging, которая будет использоваться для быстрой зарядки аккумуляторного блока. Система была разработана совместными усилиями Porsche Engineering и компанией ADS-TEC, специализирующейся на производстве энергоемких батарей.

Недавно портал «Колеса.ру» сообщал, что Porsche уже вывел Mission-E на дорожные тесты. Предполагается, что силовая установка электрической модели будет состоять из двух моторов суммарной мощностью порядка 600 л.с.