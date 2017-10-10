Хотя обе компании входят в состав концерна Volkswagen, Porsche хочет получить с Audi 200 миллионов евро.

10 Окт Porsche требует с Audi компенсацию за «дизельгейт»

Немецкий производитель заявляет, что именно в такую сумму ему обойдется обновление программного обеспечения двигателей, юридические услуги и выплата возмещений клиентам, информирует издание Bild.

Еще в ноябре 2015 года Audi признала, что использовала специальное программное обеспечение для занижения выбросов вредных веществ на шестицилиндровых дизелях объемом 3,0 литра. Этими двигателями оснащались внедорожники Porsche Cayenne. Это вынудило Минюст Соединенных Штатов, по требованию агентства по охране окружающей среды, выдвинуть против концерна Volkswagen гражданский иск, потребовав отозвать более 600 000 машин.

Немецкие власти летом текущего года вынудили Porsche отозвать 22 тысячи Cayenne, оснащенных трехлитровыми дизельными «шестерками» для обновления программного обеспечения. А организация Deutsche Umwelthilfe выступила с требованием взыскать с марки 110 миллионов евро.

Ранее портал «Колеса.ру» сообщал, что Европейская комиссия обязала концерн Volkswagen завершить осенью текущего года ремонт 8 миллионов машин.