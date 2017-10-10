«Четырехдверка» Buick предназначена для китайского рынка. Презентация посвежевшей модели состоится уже на следующей неделе.

Снимки рестайлингового Excelle GT опубликовало «поднебесное» издание Autohome. Седан получил новые радиаторную решетку, фары и фонари. Задний номер переехал с крышки багажника на бампер.

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В салоне изменений практически нет. Отметим, на фото запечатлена базовая или средняя версия с простенькой аудиосистемой. Топовый Excelle GT оснащается мультимедийным комплексом с семидюймовым сенсорным экраном.

Ожидается, что модернизированный седан будет доступен с бензиновыми турбомоторами 1.0 и 1.3 мощностью 115 и 156 л.с. соответственно. Дореформенный Buick Excelle GT в Китае можно купить со 114-сильным «атмосферником» 1.5 и турбодвигателем 1.4, выдающим 144 л.с.

1 / 3 На фото: дорестайлинговый Buick Excelle GT 2 / 3 На фото: дорестайлинговый Buick Excelle GT 3 / 3 На фото: дорестайлинговый Buick Excelle GT

Официальная премьера обновленного седана пройдет 16 октября текущего года. Тогда же будут представлены универсал Buick Excelle GX, компактвэн GL6, рестайлинговые «четырехдверка» Verano и хэтч Verano GS.