Появилось первое фото новой версии Lada 4x4

Автомобиль был погружен на эвакуатор, а сопровождающие его люди сообщили, что новое исполнение Lada 4×4 называется «Шаман». Никаких технических деталей проекта они не раскрыли. Фото было опубликовано изданием «Авто Mail.Ru».

У «Шамана» полурамная конструкция и задняя рессорная подвеска, а это может свидетельствовать об ориентации на перевозку малогабаритных, но тяжелых грузов. Среди других особенностей внедорожника армейский окрас, мощный передний стальной бампер, большие колеса с внедорожной резиной. Вероятно, новинка создавалась для военных целей.

Одной из последних новинок в семействе Lada 4×4 стала версия Bronto, которая отличается от стандартной модели экстерьером, интерьером и техническими апгрейдами.

Ранее портал «Колеса.ру» сообщал о планах АВТОВАЗа выпустить на замену Lada 4×4 кроссовер, базирующийся на платформе Renault – Global Access.