Представлен обновленный KTM X-Bow GT4

Производитель обновил гоночную версию спорткара, что позволило снизить расходы на его эксплуатацию.

Компания Reiter Engineering, отвечающая за постройку автомобилей, обновила гоночный KTM X-Bow, подготовленный по спецификациям GT4. Теперь содержание автомобиля будет обходиться владельцам дешевле.

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Спорткар оснастили новой коробкой передач с увеличенным до 10 000 километров ресурсом, а у рычагов подвески и креплений колес он вырос до 20 000 километров. Внесенные в конструкцию изменения позволили снизить цену эксплуатации до 3,9 евро на километр. Правда, во сколько обходилось содержание машины ранее, не сообщается.

Еще автомобиль получил новый блок управления двигателем от компании Motec.

Модернизирвованный вариант KTM X-Bow GT4 оценили в 152 360 евро. Reiter Engineering планирует построить 15 таких спорткаров до весны 2018 года и квота машин на февраль уже распродана.

999-килограммовый спорткар оснащается 360-сильным двигателем и принимает участие в ряде гоночных серий по регламенту GT4, включая VLN, Pirelli World Challenge, China GT, Australian GT и Thailand Superseries.

Детально о семействе суперкаров KTM портал «Колеса.ру» рассказывал ранее.