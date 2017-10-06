На мотор-шоу в Токио компания Daihatsu представит сразу несколько новых концептов, среди них – седан DN Compagno, компактный кроссовер DN Trec и минивэн DN Multisix. Автосалон распахнет свои двери для представителей СМИ 25 октября 2017 года.

Прототип DN Compagno японцы позиционируют как «четырехдверное купе». При создании этого автомобиля дизайнеры Daihatsu «вдохновлялись» моделью Compagno образца 1963 года. Новый седан получил хромированную решетку радиатора с вертикальными клиньями, фонари-плавники. Длина концепта равна 4 200 мм, ширина – 1 695 мм, высота – 1 430 мм.

1 / 4 На фото: концепт Daihatsu DN Compagno 2 / 4 На фото: концепт Daihatsu DN Compagno 3 / 4 На фото: концепт Daihatsu DN Compagno 4 / 4 На фото: концепт Daihatsu DN Compagno

В салоне Daihatsu DN Compagno имеется огромная сенсорная панель. В отделке интерьера использованы красные декоративные вставки, на креслах, рулевом колесе и передней панели – алая прострочка. Седан может быть оснащен бензиновым турбомотором 1.0 или гибридной установкой, в которую входит двигатель 1.2. Новинка комплектуется вариатором. Других данных о DN Compagno пока нет.

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У компактного «паркетника» Daihatsu DN Trec (3 980/1 695/1 600 мм) задние двери открываются против хода движения. Как и седан DN Compagno, этот концепт оборудован видеокамерами вместо обычных зеркал, но салон у вседорожника получился не таким футуристичным. Если не принимать во внимание двери и камеры, в целом DN Trec выглядит как модель, готовая встать на конвейер. «Начинка» та же – турбодвижок 1.0 или гибридная установка.

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Минивэн DN Multisix компания Daihatsu впервые представила в Индонезии в августе 2017 года. При этом у токийского концепта цвет внешнего декора сменили с оранжевого на красный. Габариты шестиместного MPV: 4 310/1 720/1 695 мм. Под капотом – полуторалитровый бензиновый двигатель, его отдача не уточняется.

О планах отправить новинки на конвейер в Daihatsu пока не сообщили.