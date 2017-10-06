Прототип DN Compagno японцы позиционируют как «четырехдверное купе». При создании этого автомобиля дизайнеры Daihatsu «вдохновлялись» моделью Compagno образца 1963 года. Новый седан получил хромированную решетку радиатора с вертикальными клиньями, фонари-плавники. Длина концепта равна 4 200 мм, ширина – 1 695 мм, высота – 1 430 мм.
В салоне Daihatsu DN Compagno имеется огромная сенсорная панель. В отделке интерьера использованы красные декоративные вставки, на креслах, рулевом колесе и передней панели – алая прострочка. Седан может быть оснащен бензиновым турбомотором 1.0 или гибридной установкой, в которую входит двигатель 1.2. Новинка комплектуется вариатором. Других данных о DN Compagno пока нет.
У компактного «паркетника» Daihatsu DN Trec (3 980/1 695/1 600 мм) задние двери открываются против хода движения. Как и седан DN Compagno, этот концепт оборудован видеокамерами вместо обычных зеркал, но салон у вседорожника получился не таким футуристичным. Если не принимать во внимание двери и камеры, в целом DN Trec выглядит как модель, готовая встать на конвейер. «Начинка» та же – турбодвижок 1.0 или гибридная установка.
Минивэн DN Multisix компания Daihatsu впервые представила в Индонезии в августе 2017 года. При этом у токийского концепта цвет внешнего декора сменили с оранжевого на красный. Габариты шестиместного MPV: 4 310/1 720/1 695 мм. Под капотом – полуторалитровый бензиновый двигатель, его отдача не уточняется.
О планах отправить новинки на конвейер в Daihatsu пока не сообщили.
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