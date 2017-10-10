Компания Mazda распространила первые официальные изображения новинок, которые дебютируют на Токийском автосалоне. Мотор-шоу распахнет свои двери для представителей СМИ 25 октября 2017 года.

10 Окт Премьеры Mazda в октябре: предвестник новой «трёшки» и еще один концепт

На выставке японцы покажут два новых концепта. На примере одного из прототипов – купеобразного седана – Mazda продемонстрирует развитие дизайн-концепции Kodo. Второй автомобиль – хэтчбек – является предвестником некой серийной модели следующей генерации. Видимо, речь идет о Mazda3.

Как отметили в компании, в основе концептуального хэтча лежит архитектура Skyactive-Vehicle, прототип оснащен бензиновым мотором нового семейства Skyactive-X. Подробности об этом двигателе пока не раскрываются. Вся информация о моторах Skyactive-X тоже должна появиться в день открытия автосалона в Токио — 25 октября.

1 / 2 Концептуальный хэтч, который, вероятно, является предвестником следующей Mazda3 2 / 2 Концептуальный хэтч, который, вероятно, является предвестником следующей Mazda3

Еще на мотор-шоу привезут новый кроссовер Mazda CX-8, предназначенный для японского рынка. Эту модель марка рассекретила в минувшем месяце, ее продажи стартуют в декабре.

На родине «восьмерка» позиционируется в качестве флагманского SUV. Кроссовер предложат с дизелем Skyactive-D 2.2 мощностью 190 л.с., который работает в паре с шестидиапазонным «автоматом». Привод – передний или полный. Mazda CX-8 будет доступен в шести- или семиместной версиях.

Кстати, ранее стало известно о том, что новый вседорожник Мазды все же может выбраться за пределы Японии. Если такое решение будет принято, то, скорее всего, CX-8 появится там, где не представлен родственный ему SUV CX-9.