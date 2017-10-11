В третьем чтении была одобрена инициатива, предполагающая повышение штрафов за нарушения автомобилистами правил проезда пешеходных переходов. О том, что депутаты Государственной думы РФ поддержали законопроект рассказали в агентстве «Москва».

Напомним, по мнению авторов законопроекта, верхняя планка размера материального взыскания за это серьёзное нарушение ПДД, должна составлять 2 500 рублей. Нижняя отметка останется прежней (напомним, сейчас штраф равен 1 500 рублей). Документ уже подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Необходимость усиления административной ответственности за указанные нарушения обусловлена неэффективностью действующих норм, которая подтверждается ростом количества возбужденных дел об административных правонарушениях данной категории», — считают авторы законопроекта.

В скором времени депутатам Госдумы предстоит рассмотреть ещё один законопроект, касающийся увеличения штрафов, на этот раз он коснётся пешеходов, нарушающих правила дорожного движения. Предположительно размер материального взыскания для них могут увеличить вдвое: с 500 до 1 000 рублей.

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