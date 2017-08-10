Продажи Infiniti: популярностью пользуются кроссоверы

Премиальная японская марка рассказала о продажах на российском рынке в июле 2017 года.

Объем продаж Infiniti в Росси растет на протяжении семи месяцев текущего года. В июле компании удалось реализовать в нашей стране 399 машин, что больше чем в прошлом году на 17%. В период с января по июль производитель продал на российском рынке 3 031 автомобиль – рост составил 16%.

Наибольшей популярностью у россиян в 2017 году пользуется кроссовер QX50 – за семь месяцев 967 машин обрели своих владельцев, что превышает прошлогодний показатель на 138%. «Старшую» модель QX70 выбрали 741 человек, а спортивную «четырехдверку» Q50 – 399 покупателей.

В данный момент купить эти модели у дилеров с учетом спецпредложений можно по следующим ценам: Infiniti QX50 – от 2 215 000 рублей, QX70 – от 2 700 000 рублей, а Q50 – от 1 760 000 рублей.

Ранее стало известно, что японский производитель принял решение прекратить продажи кроссовера Infiniti QX70 на североамериканском рынке. В российском офисе марки порталу «Колеса.ру» сообщили, что продажи модели в нашей стране будут продолжаться.