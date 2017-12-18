На глобальном рынке в течение ноября 2017 года было реализовано в общей сложности примерно 8 503 000 новых легковых и лёгких коммерческих машин. Этот результат говорит о приросте на 2,2% по отношению к показателю аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает «Автостат», очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил порядка 96 169 000 единиц. Объём продаж новых машин в мире по итогам одиннадцати месяцев 2017 года вырос на 2,8% (до 86 506 000 экземпляров), об этом говорят специалисты консалтинговой компании LMC Automotive.

На первой строчке мирового рейтинга по количеству проданных новых автомобилей располагается Китай: на этом рынке в ноябре было реализовано около 2 935 000 машин. Результат свидетельствует о незначительном спаде в размере 0,2% по отношению к АППГ. «Серебро» у Соединенных Штатов Америки – ноябрьский показатель этой страны составляет примерно 1 396 000 машин. По отношению к аналогичному периоду прошлого года прирост составил 1,4%.

В странах Западной Европы продажи новых автомобилей выросли на 5,4% до 1 310 000 единиц. Также прирост зафиксирован на автомобильных рынках стран Восточной Европы (на 2,6%), продажи составили порядка 398 700 экземпляров.

В свою очередь показатели на российском автомобильном рынке в ноябре 2017 года также увеличились. Прирост по отношению к АППГ составил 15%, всего на территории РФ было реализовано 152 259 новых легковых и лёгких коммерческих машин.