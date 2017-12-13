Продажи премиальных автомобилей в России растут второй месяц

В ноябре текущего года объем продаж легковых автомобилей премиум-сегмента в нашей стране составил 12 179 машин, что на 5,3% больше чем в прошлом году. То есть, продажи таких машин растут уже второй месяц, информирует аналитическое агентство «Автостат».

Самой популярной премиальной маркой в России остается Mercedes-Benz – в ноябре владельцами этих автомобилей стали 3 215 россиян, что на 14,7% превышает прошлогодний результат. Второе место за BMW с ростом на 19,3% и 2 778 проданными машинами. Доля двух этих брендов составляет приблизительно 50% от общего объема премиум-сегмента.

Всего на российском рынке представлено 14 премиальных марок, из которых 8 демонстрируют отрицательную динамику. На третьем месте, например, расположился Lexus, продажи которого снизились на 0,9% — до 1 996 единиц. Дальше идет Audi с падением на 5,8% и 1 400 проданными автомобилями. С существенным отставанием замыкает пятерку Land Rover – 727 машин (-2,3%).

Ранее портал «Колеса.ру» сообщал о результатах продаж люксовых автомобилей на российском рынке.