Производство Audi A4 и A5 приостановлено из-за пожара у поставщика

Похоже, что Audi слегка выбилась из графика производства моделей A4 и A5. Неприятности у партнёров оставили конвейеры марки без должного количества необходимых деталей, в результате чего складские запасы некоторых моделей могут уменьшиться.

Как сообщает портал Carscoops, в понедельник несколько конвейеров завода Audi в Ингольштадте приостановились из-за проблем с деталями, которые возникли из-за пожара у одного из поставщиков. По данным портала Cars, проблемы возникли у компании Pelzer.

1 / 2 На фото: Audi A4 2 / 2 На фото: Audi A4

Информационное агентство Reuters сообщает, что в результате остановки конвейера отправлены на незапланированные выходные около 8 500 из 43 000 рабочих завода, хотя полномасштабное производство Audi A4 и A5 восстановится уже на днях.

1 / 2 На фото: Audi A5 2 / 2 На фото: Audi A5

Также сообщается, что в результате этой неприятности Audi вовремя не отправит на свои склады около 5 600 автомобилей, но на их поставки в автосалоны эта ситуация повлиять не должна.

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