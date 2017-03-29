Производство Audi A4 и A5 приостановлено из-за пожара у поставщика

Как сообщает портал Carscoops, в понедельник несколько конвейеров завода Audi в Ингольштадте приостановились из-за проблем с деталями, которые возникли из-за пожара у одного из поставщиков. По данным портала Cars, проблемы возникли у компании Pelzer.
Информационное агентство Reuters сообщает, что в результате остановки конвейера отправлены на незапланированные выходные около 8 500 из 43 000 рабочих завода, хотя полномасштабное производство Audi A4 и A5 восстановится уже на днях.
Также сообщается, что в результате этой неприятности Audi вовремя не отправит на свои склады около 5 600 автомобилей, но на их поставки в автосалоны эта ситуация повлиять не должна.
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