Ульяновская производственная площадка «Исузу Рус» в течения января-июня 2017 года выпустила 1 644 автомобиля марки Isuzu. Из них 1 110 единиц пришлись на грузовики лёгкой серии N (их полная масса варьируется в диапазоне от 3,5 до 9,5 тонн), ещё 414 машин – на среднетоннажную серию F (12-18 тонн), 120 авто – на тяжёлые грузовики Giga (26-33 тонн).

Как рассказали в пресс-центре «Исузу Рус», в течение аналогичного периода 2016 года с конвейера производственной площадки сошло 834 единицы техники. То есть прирост объёмов выпускаемой в Ульяновске продукции год к году составил 197%.

Компания планирует увеличить заявленный годовой план производства (4 300 автомобилей): сейчас предполагается, что до конца текущего года на шасси Isuzu будет выпущено уже 4 426 машин. Отметим, в 2017 году мощность была увеличена до 6 000 экземпляров автотехники категорий N, F, С и Е.

«Мы прогнозируем дальнейшее повышение плановых показателей, эта тенденция будет актуальна до конца текущего года, — отметил директор по производству «Исузу Рус» в Ульяновске Павел Головин. — С начала 2018 года производители по требованию законодательства перейдут на новый экологический стандарт «Евро-5», поэтому в первом квартале возможна стагнация или даже небольшое реактивное снижение спроса. С учётом этого факта завод планирует по итогам 2018 года сохранить производство новых машин в объёмах 2017 года. Если говорить о дальнейшей среднесрочной перспективе, то ежегодный прогноз прироста объёмов – на уровне 10%».

О том, что производство грузовиков Isuzu стартовало в Ульяновской области, портал «Колёса.ру» сообщал во второй половине мая текущего года. Напомним, сборочный цех «Исузу Рус» располагается на территории автозавода российской компании «УАЗ».