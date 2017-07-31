Пятая часть топлива в России признана некачественной

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) опубликовало сегодня отчет по итогам проверок соблюдения обязательных требований национальных стандартов и технических регламентов в первом полугодии 2017-го года.

Проверки в том числе касались нефтепродуктов и компонентов колесных транспортных средств. В результате многочисленных исследований продукции количество нарушений стандартов и требований технического регламента в нефтяной отрасли составило 23.3%.

В частности несоблюдение стандартов выявлено в следующих группах продукции:

Смазочные материалы, масла и специальные жидкости – 31,5%;

Автомобильный бензин, дизельное и судовое топливо – 23,3%;

Аппараты, работающие на газообразном топливе – 20,8%;

Машины и оборудование – 20%;

Колесные транспортные средства и компоненты колесных транспортных средств – 13,4%;

Сельскохозяйственные трактора и прицепы к ним – 11,1%

Автомобильный бензин и дизельное топливо часто не соответствовало стандартам по показателям «массовая доля серы», «температура вспышки в закрытом тигле», «октановое число». В некоторых случаях массовая доля серы была превышена в 10 и более раз, а температура вспышки в закрытом тигле не дотягивала до нормальных 55ºС.

Помимо этого Росстандарт проверял детские удерживающие устройства. Выяснилось, что при фронтальном столкновении органы брюшной полости детей чрезмерно перегружаются, что представляет угрозу их жизни и здоровью.

В апреле этого года, напомним, Росстандарт устроил рейд Роснефти из-за жалоб россиян на некачественное топливо. Нарушения выявить не удалось. В конце мая Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии решило проверить законность применения в Москве мобильных комплексов фиксации нарушений правил парковки.

