Пятая часть топлива в России признана некачественной

Проверки в том числе касались нефтепродуктов и компонентов колесных транспортных средств. В результате многочисленных исследований продукции количество нарушений стандартов и требований технического регламента в нефтяной отрасли составило 23.3%.
В частности несоблюдение стандартов выявлено в следующих группах продукции:
- Смазочные материалы, масла и специальные жидкости – 31,5%;
- Автомобильный бензин, дизельное и судовое топливо – 23,3%;
- Аппараты, работающие на газообразном топливе – 20,8%;
- Машины и оборудование – 20%;
- Колесные транспортные средства и компоненты колесных транспортных средств – 13,4%;
- Сельскохозяйственные трактора и прицепы к ним – 11,1%
Автомобильный бензин и дизельное топливо часто не соответствовало стандартам по показателям «массовая доля серы», «температура вспышки в закрытом тигле», «октановое число». В некоторых случаях массовая доля серы была превышена в 10 и более раз, а температура вспышки в закрытом тигле не дотягивала до нормальных 55ºС.
Помимо этого Росстандарт проверял детские удерживающие устройства. Выяснилось, что при фронтальном столкновении органы брюшной полости детей чрезмерно перегружаются, что представляет угрозу их жизни и здоровью.
В апреле этого года, напомним, Росстандарт устроил рейд Роснефти из-за жалоб россиян на некачественное топливо. Нарушения выявить не удалось. В конце мая Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии решило проверить законность применения в Москве мобильных комплексов фиксации нарушений правил парковки.
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