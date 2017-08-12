Ram Truck представила самый мощный серийный пикап

Сверхмощный Ram 3500 HD ‘2018 оснащается дизелем Cummins объемом 6,7 литра, который развивает крутящий момент 1 260 Нм, что является рекордным значением для сегмента пикапов. Кроме того, автомобиль способен буксировать прицеп массой свыше 13 600 килограммов.

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Инженеры Ram Truck и Cummins тесно сотрудничают, что позволило повысить верхние границы мощностных параметров дизельных двигателей за счет изменяемой геометрии турбин и увеличения производительности топливного насоса. Эти изменения позволили поднять крутящий момент более чем на 40 Нм.

Характеристики буксировки улучшились за счет нового сцепного устройства собственной разработки Ram Engineering. Такой апгрейд превращает Ram 3500 в лучший тягач в своем сегменте и позволяет клиентам отказаться от грузовиков 4-го и 5-го класса в пользу пикапа. Новая сцепка доступна в качестве опции по цене 1 395 долларов.

Ранее порталу «Колеса.ру» стали известны сроки дебюта самого «младшего» пикапа — Ram 1500. Новое поколение грузовичка будет представлено в начале 2018 года на Детройтском автосалоне.