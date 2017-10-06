Согласно рассчитанному на шесть лет стратегическому плану Drive The Future, компания Renault рассчитывает на устойчивый и прибыльный рост продаж, а также выручки. Помимо этого, производитель намеревается добиться лидерских позиций на рынке электромобилей и занять место в нише беспилотного транспорта.
По расчётам специалистов Renault, выручка компании по завершению нового стратегического плана превысит 70 миллиардов евро; рентабельность операционной прибыли составит более 7%. Компания также рассчитывает на то, что продажи превысят отметку в 5 000 000 машин, а за пределами Европы ожидается увеличение объёма продаж в два раза.
Drive The Future предполагает разработку специалистами Renault 21 новой модели (включая 3 модификации) в течение ближайших шести лет. Расширение линейки произойдёт в том числе благодаря восьми полностью электрическим автомобилям и двенадцати гибридам. Стоит отметить, что пятнадцать моделей получат системы беспилотного управления.
Компания намеревается укреплять позиции на внешних рынках. Так, в России приросту продаж машин Renault помогут инвестиции в АВТОВАЗ. Ускорить развитие в Китае позволят новые стратегические СП в сфере электротранспорта и легких коммерческих автомобилей. Помимо этого планируется расширение рыночных возможностей в Бразилии, Индии и Иране.
По итогам стратегического плана порядка 80% моделей Renault переведёт на общие платформы. Также компания за указанный период вложит 18 миллиардов евро в НИОКР (предположительно, это даст «мультипликативный эффект на уровне Альянса»).
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