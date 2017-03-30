Число подписчиков официальной страницы в Facebook спортивного подразделения Рено – Renault Sport – превысило миллион человек. В честь этого события марка опубликовала короткий ролик, в котором показаны все ее «горячие» модели. В конце видео на несколько секунд появляется автомобиль, спрятанный под покрывалом с надписью «R.S.» — это и есть «заряженный» Megane следующей генерации.

Все подробности о новинке пока держатся в секрете. Известно лишь, что Megane RS дебютирует уже в этом году. Вероятно, публичная премьера спортивного хэтчбека состоится в рамках Франкфуртского автосалона, который откроется в сентябре.

Ожидается, что Renault Megane RS предложат с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью около 300 л.с. Согласно другой версии, хот-хэтч может получить турбированный двигатель 1.8, которым сегодня оснащают купе Alpine A110.

1 / 3 На фото: стандартная версия Renault Megane 2 / 3 На фото: стандартная версия Renault Megane 3 / 3 На фото: стандартная версия Renault Megane

Отдача «двухдверки» возрожденной марки – 252 л.с., однако, по неофициальным данным, позже на рынок должна выйти более мощная версия AS110, у которой тот же мотор будет выдавать 280-325 л.с. Такой агрегат подошел бы и Megane RS.

Кстати, ранее стало известно о том, что «горячий» хэтчбек Renault может обзавестись еще и системой полного привода.