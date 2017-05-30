Внешне новые варианты исполнения Scenic и его удлиненной версии с приставкой Grand отличаются решетками радиатора, наличием 20-дюймовых колесных дисков, светодиодной оптики и шильдиков с названием особой серии. Также для компактвэнов Initiale Paris доступен эксклюзивный цвет кузова Amethyst Black, при этом стойки, крыши и корпуса наружных зеркал могут быть окрашены в глянцевый черный.

1 / 3 На фото: Renault Scenic Initiale Paris 2 / 3 На фото: Renault Scenic Initiale Paris 3 / 3 На фото: Renault Scenic Initiale Paris

Кресла, рычаг переключения передач и рулевое колесо Renault Scenic Initiale Paris обиты кожей Nappa. Кстати, сиденья – с подогревом и функцией массажа. В интерьере имеется подсветка фиолетового оттенка. В список оборудования также вошли мультимедиа-система с большим сенсорным экраном, премиальная аудиосистема Bose, проекционный дисплей, ассистент парковки. Тот же перечень актуален и для Grand Scenic Initiale Paris.

1 / 3 На фото: Renault Grand Scenic Initiale Paris 2 / 3 На фото: Renault Grand Scenic Initiale Paris 3 / 3 На фото: Renault Grand Scenic Initiale Paris

За доплату для обеих моделей можно будет заказать панорамную крышу и систему предупреждения о выходе из полосы движения. Для Grand Scenic в качестве опции предложат два дополнительных места.

В Европе компактвэны в люкс-версиях будут доступны с бензиновым турбомотором 1.2 мощностью 130 л.с. и дизелем 1.6, выдающим 130 или 160 л.с.

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Заказы на новинки начнут принимать 7 июня текущего года. Во Франции цена Renault Scenic Initiale Paris стартует с отметки в 33 200 евро – это около 2 099 000 рублей по актуальному курсу. Grand Scenic Initiale Paris обойдется минимум в 33 800 евро (примерно 2 137 000 рублей).

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Напомним, в марте 2017-го топовая модификация Initiale Paris появилась у компактного кроссовера Captur. Роскошные версии также имеются у Espace, Clio и Koleos.

Между тем, как ранее рассказал порталу «Колёса.ру» президент «Ассоциации дилеров Рено», автомобили сегмента MPV французского бренда в России продавать не планируют.