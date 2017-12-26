Производственные мощности на АВТОВАЗе с 18 сентября 2017 года были увеличены в два раза, что позволило значительно перевыполнить план.

В пресс-службе Renault Россия рассказали о том, что на завод компании в Алжире был отправлен юбилейный 20 000-ый сваренный и окрашенный кузов российского производства для автомобиля Logan. Напомним, в африканском государстве модель выпускается под именем Symbol. Выпуск кузовов на экспорт налажен на тольяттинском заводе АВТОВАЗа.

Мощность производственной линии на этом предприятии в сентябре текущего года была увеличена вдвое (до 120 кузовов в день). Это позволило значительно превысить предварительные планы: изначально предполагалось отправить в Алжир порядка 14 000 кузовов.

«Поставки сваренных и окрашенных кузовов для Renault Logan в Алжир – один из крупнейших проектов не только для «Renault Россия», но и для автомобильной индустрии в целом. Он свидетельствует о том, что российская продукция соответствует самым высоким мировым стандартам и обладает высокой конкурентоспособностью на мировых рынках, и подтверждает лидерство «Renault Россия» в области развития локального производства и несырьевого экспорта», — комментирует генеральный директор местного офиса Андрей Панков.

1 / 2 На фото: Renault Logan 2 / 2 На фото: Renault Logan

Производитель непрерывно работает над локализацией производства в РФ, благодаря этому на сегодняшний день налажены поставки автокомпонентов и запасных частей из России в другие страны, причём их количество и номенклатура постепенно расширяются. В числе главных экспортных направлений Евразия и Европа (56%), Латинская Америка (21%), а также государства Африки, Ближнего Востока и Индия.

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