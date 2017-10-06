Производство компактного «паркетника» для европейского рынка налажено на заводе Renault в испанском Вальядолиде.

Выпуск Captur (не путать с российским Kaptur) стартовал в Испании в феврале 2013-го. За четыре года произведено 908 716 автомобилей в дорестайлинговом кузове и 91 284 машины с обновленным дизайном. Модернизированный Renault Captur дебютировал в марте этого года на Женевском автосалоне, на конвейер такой «паркетник» встал в апреле.

Внешний облик предназначенной для Европы модели обновили в стиле российского Kaptur. «Старосветский» кроссовер получил похожие передний бампер с серебристой накладкой и С-образные дневные ходовые огни.

1 / 3 На фото: дорестайлинговый Renault Captur 2 / 3 На фото: дорестайлинговый Renault Captur 3 / 3 На фото: дорестайлинговый Renault Captur

Напомним, в основе Captur лежит «тележка» от хэтчбека Renault Clio, «паркетник» доступен только с передним приводом. Kaptur построен на платформе Дастера, у «нашей» модели есть версия 4х4. Автомобили для рынка РФ производят на московском заводе Renault, выпуск начался в 2016 году.

1 / 3 На фото: обновленный Renault Captur 2 / 3 На фото: обновленный Renault Captur 3 / 3 На фото: обновленный Renault Captur

Европейцам Renault Captur предлагается с бензиновыми турбодвигателями 0.9 TCe (90 л.с.) и 1.2 TCe (120 л.с.), а также с дизельным мотором 1.5 dCi мощностью 90 или 110 л.с. Трансмиссии — «механика» или «робот».

Ранее стало известно о том, что Renault планирует наладить в Испании производство еще одного кроссовера B-класса.