Самые крупные региональные автомагистрали с оживлённым трафиком могут попасть под условия программы, которую разрабатывают специалисты Федерального дорожного агентства. Как сообщает «Коммерсант», к 2030 году солидная часть таких дорог получит статус федеральных.

Руководитель Росавтодора Роман Старовойт рассказал о том, что в текущем году на балансе агентства окажутся 15 региональных дорог, суммарная протяженность которых составит порядка 370 километров в Красноярском, Приморском краях, Ленинградской и Тульской областях, а также Карелии, Мордовии и Ханты-Мансийском АО.

Предположительно федеральный статус в 2018-2019 годах получат участки других автомобильных дорог, в их числе «Белгород-Павловск», «Санкт-Петербург-Архангельск», обходы Читы и Шацка, северный обход Сургута, а также трасса «Грозный-Кизляр». Стоит отметить, что, как правило, техническое состояние федеральных трасс лучше по сравнению с региональными (из-за стабильного финансирования).

Наблюдаться будет также и обратный процесс: до 2020 года Росавтодор может передать под ответственность регионов порядка 2 000 километров отремонтированных дорог. Речь идёт в том числе о дублёре Курортного проспекта в Сочи, который сейчас выполняет функцию городской магистрали (он будет передан Краснодарскому краю).

Ранее стало известно о том, что большую часть россиян не устраивает качество ремонта дорог. Такие данные были получены Счётной палатой РФ по итогам всероссийского опроса, который проводился в течение трёх лет.