Компоненты российского производства поставщики «Форд Соллерс» начали поступать на завод американского производителя в румынском городе Крайове. Как рассказали в пресс-службе компании, список экспортируемых комплектующих составляют 47 наименований, которые применяются в производстве субкомпактного кроссовера Ford EcoSport.

«В России сформирован большой пул локальных поставщиков, которых сейчас у компании более 70-ти, – комментирует вице-президент по закупкам Ford Sollers, Николай Ходосевич. – Совместно с нашими партнёрами мы проделали большой путь для того, чтобы российские автокомпоненты могли конкурировать с производителями из других стран не только по качеству, но и по цене. Интерес к поставкам российских автокомпонентов для румынского завода объясняется логистической близостью двух стран, наличием у российских поставщиков производственных мощностей, соответствующих мировым требованиям по качеству, а также выгодой от девальвации рубля».

В пресс-службе Ford Sollers рассказали о том, что завод компании Faurecia (Ленинградская область) отправляет дверные панели; компании AGC и Magna (Нижний Новгород) – стёкла и чехлы запасного колеса соответственно; Saargummi (Ярославль) – резиновые уплотнения, а штампованные кузовные детали поставляют Coscunoz (Татарстан) и Peterform (Ленинградская область).

Совсем недавно портал «Колёса.ру» сообщал о том, что стартовало производство обновлённого Ford EcoSport для Европы. Ранее стало известно о том, что в рамках подготовки к выпуску модели американская компания инвестировала в своё румынское предприятие порядка 200 000 000 евро.