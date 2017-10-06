Чешский производитель подвел итоги продаж за прошлый месяц и с начала года.

06 Окт Российские продажи Skoda выросли более чем на 20% в сентябре

В сентябре Skoda реализовала в нашей стране 5 790 машин, что на 20,1% больше чем в прошлом году. В период с января по сентябрь продажи выросли на 9,5% и составили 44 846 единиц. Самой популярной моделью марки в России остается Rapid, обновленная версия которого появилась у дилеров в июле – объем продаж вырос на 23,9% — до 2 735 машин.

Ключевая модель бренда – Skoda Octavia, пережившая рестайлинг весной текущего года, в прошлом месяце продалась тиражом 2 068 экземпляров. Рост продаж по сравнению с сентябрем 2016 года составил 9,6%.

Кроссовер Skoda Kodiaq, поступивший в продажу на российском рынке в июне текущего года, нашел более 1 160 владельцев. Кстати, как заявляет производитель, в нашей стране Кодиак доступен в двух эксклюзивных комплектациях Ambition Plus и Style Plus. Объем продаж флагманского Skoda Superb за девять месяцев этого года достиг 1 263 единицы – рост составил 22,8%.

Ранее о продажах на российском рынке рассказала корейская марка Kia, а также немецкий концерн Volkswagen.