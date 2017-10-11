Российский рынок новых автомобильных шин в 2017 году предположительно составит порядка 52 600 000 экземпляров. Такие данные представлены в прогнозе специалистов Russian Automotive Market Research. Этот результат на 27,7% больше по сравнению с показателем продаж на шинном рынке РФ в 2016 году.

Напомним, по итогам 2016 года российский рынок новых шин сократился на 10%, всего за прошлый год было реализовано около 41 200 000 покрышек, тогда как в 2015-ом объём продаж составил 45 800 000 единиц.

Как отмечают эксперты, улучшение ситуации на российском шинном рынке объясняется восстановлением автомобильного рынка страны. «По прогнозу, увеличение продаж коснётся как сегмента импортированных шин, так и сегмента шин, произведённых в России, — отмечается в отчёте. — Рост внутреннего спроса приведёт к сокращению экспорта шин российского производства и увеличению импорта зарубежных шин в Россию».

По мнению специалистов, продукция шинных заводов РФ будет преобладать на рынке в текущем году: на её долю предположительно придётся 56,3% от общего числа проданных покрышек. В количественном выражении в 2017 году будет реализовано 23 000 000 импортных и 29 600 000 шин местного производства.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что экосбор с шин может стать безальтернативным. Напомним, по мнению производителей покрышек, экологический сбор станет новым налогом, в итоге реформировать отрасль не удастся.