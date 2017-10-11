Лидером в ТОП-5 европейских авторынков по итогам сентября текущего года стала Великобритания.

В минувшем месяце в Британии было продано 426 170 новых «легковушек», что на 9,3% меньше, чем в сентябре 2016-го, сообщает агентство «Автостат». Аналитики отмечают, что отрицательная динамика фиксируется в Соединенном Королевстве уже шестой месяц подряд.

Второе место в рейтинге крупнейших авторынков Европы в сентябре 2017-го заняла Германия. В этой стране было продано 288 035 новых машин (-3,3%). Третья строчка досталась Франции – 170 652 реализованных автомобиля (+1,1%).

На четвертом месте находится Италия с результатом в 166 956 проданных авто (+8,1%). Кстати, это лучший показатель итальянского рынка с 2009 года. А замыкает пятерку лидеров на этот раз Россия. По предварительной информации «Автостата», в сентябре в нашей стране было продано около 138 000 новых легковых автомобилей (без учета LCV).

Напомним, по итогам августа 2017 года Россия занимала вторую строчку в ТОП-5 европейских рынков.