По итогам первого полугодия 2017-го рыночная доля машин с автоматическими коробками в России составила 53,9%, сообщает агентство «Автостат». По данным экспертов, в количественном выражении — это около 360 000 реализованных автомобилей с АКП, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики также отмечают, что доля продаж «легковушек» с автоматической трансмиссией продолжает расти. Например, по итогам января-июня 2016 года она составляла 51,4%. То есть, за год данный показатель вырос на 2,5 процентных пункта.

Ранее был опубликован рейтинг марок, которые в 2016-ом продали в России наибольшее количество легковых машин, оснащенных АКП.

Первое место в том списке досталось Kia – дилеры корейского бренда реализовали примерно 97 100 двухпедальных автомобилей. Второе место в ТОП-10 по итогам прошлого года заняла марка Hyundai (примерно 95 900 машин с АКП), замыкает тройку лидеров Toyota (около 88 400 экземпляров).