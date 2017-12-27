По итогам продаж новых автомобилей в ноябре 2017 года наиболее востребованными по-прежнему остались автомобили сегмента SUV.

На российском рынке в течение ноября текущего года было куплено примерно 140 000 новых легковых автомобилей. Этот результат на 15,3% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Эксперты «Автостата» выяснили, что спрос вырос почти во всех сегментах, за исключением машин E-класса (спад составил 4,4%).

По-прежнему самым крупным по количеству проданных экземпляров является сегмент SUV: его доля в ноябре оказалась равна 43,7% от суммарных продаж легковых машин в РФ. Всего было реализовано около 61 100 кроссоверов и внедорожников (прирост – 25,4%). В числе лидеров Hyundai Creta (5 758 единиц; прирост – 19,6%), Renault Duster (4 322; прирост – 21,1%) и Renault Kaptur (2 910; прирост – 25,1%).

Также популярны в стране автомобили класса B, на их долю в ноябре пришлось 37,5% продаж. В общей сложности россияне купили примерно 52 500 экземпляров, то есть прирост по отношению к АППГ составил 2,7%. В тройке лидеров Kia Rio (8 180 машин; спад – 2,7%), Lada Vesta (8 066; прирост – 42,5%), Lada Granta (7 474; спад – 12,2%).

Далее по объёму реализованных автомобилей на нашем рынке следует С-класс. Его доля достигла в ноябре 2017 года 7%, продажи составили порядка 9 800 машин, прирост – 13,3%. В тройке лидеров этого сегмента оказались Skoda Octavia (1 913 единиц; прирост – 6,9%), Ford Focus (1 776; прирост – 33,5%), Nissan Almera (1 660; прирост – 72,6%).