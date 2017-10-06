Объем производимых автомобилей Mitsubishi на заводе «ПСМА Рус» преодолел отметку в 100 000 единиц, начиная с момента запуска локального производства полного цикла в 2012 году.

На данный момент в Калуге производят только одну модель японской марки – кроссовер Outlander. В ноябре предприятие возобновит выпуск внедорожника Mitsubishi Pajero Sport, для чего на заводе будут созданы дополнительные 440 рабочих мест, кроме того, на «ПСМА Рус» введут вторую смену.

«100 000 автомобилей SUV локального производства – несомненно, знаменательное событие для Mitsubishi Motors в России. Мы рады, что благодаря возобновлению производства в Калуге, наш флагман модельной линейки – Mitsubishi Pajero Sport – станет доступнее. Благодаря своим универсальным характеристикам, пересмотру ценового позиционирования и новой 5-летней гарантии, Pajero Sport становится уникальным предложением в своем сегменте», – прокомментировал Наоя Накамура, президент и главный исполнительный директор компании ММС Рус.

Напомним, Outlander в РФ представлен с бензиновыми моторами 2.0 (146 л.с.), 2.4 (167 л.с.) и 3.0 (227 л.с.). Первые два двигателя сочетаются с вариатором, трехлитровый мотор работает в паре с шестидиапазонным «автоматом». Кроссовер Mitsubishi Outlander можно купить как с передним, так и с полным приводом, цена – от 1 499 000 рублей.

Полноприводный внедорожник Pajero Sport доступен с дизелем 2.4 (181 л.с., 6МКП или 8АКП) и бензиновым V6 3.0 (209 л.с., 8АКП). Эта модель сегодня обойдется минимум в 2 199 000 рублей.

Ранее сообщалось о том, что по итогам сентября 2017 года продажи Mitsubishi в России выросли на 65%.