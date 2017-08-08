Салон серийного кроссовера Jaguar I-Pace «засветился» в Интернете

Издание Motor1.com со ссылкой на Automedia опубликовало фотографии дизайна интерьера и экстерьера предсерийного Jaguar I-Pace. Как оказалось, предназначенный для массового производства «паркетник» будет почти полной копией прототипа, представленного на автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре прошлого года. К сожалению, разместить шпионские фотографии на портале «Колёса.ру» мы не можем из-за авторских прав.

1 / 3 Прототип Jaguar I-Pace 2 / 3 Прототип Jaguar I-Pace 3 / 3 Прототип Jaguar I-Pace

От прототипа у кроссовера сохранился дизайн и материалы отделки рулевого колеса, расположение физических кнопок на нижней части глянцевой центральной консоли, форма передней панели, включая нишу над перчаточным ящиком. Единственным видимым отличием интерьера «серийника» от прототипа являются стандартные дефлекторы у первого. Что касается дизайна экстерьера, то и здесь серийный I-Pace очень похож на прототип, включая «потайные» дверные ручки.

1 / 3 Салон прототипа Jaguar I-Pace 2 / 3 Салон прототипа Jaguar I-Pace 3 / 3 Салон прототипа Jaguar I-Pace

Как сообщал Jaguar ранее, окончательный вариант I-Pace сохранит большинство технических решений, использованных в прототипе. По предварительным данным, электрокроссовер получит батарею ёмкостью 90 кВт⋅ч, полного заряда которой хватит для поездки на расстояние в 500 километров. Пара электромоторов будет выдавать 400 лошадиных сил мощности и 700 ньютон-метров крутящего момента. Для зарядки аккумуляторного блока на 80% потребуется примерно 90 минут.

1 / 3 Салон прототипа Jaguar I-Pace 2 / 3 Салон прототипа Jaguar I-Pace 3 / 3 Салон прототипа Jaguar I-Pace

Предполагается, что дебют серийного Jaguar I-Pace состоится на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года. Онлайн-премьера может пройти и раньше.

Напомним, серийный электрокроссовер от Jaguar засняли на видео в мае этого года. А еще в начале 2017-го россияне получили возможность оставить заявку на покупку Jaguar I-Pace.

