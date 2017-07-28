В дизайне модели революции не произошло – седан сохранил узнаваемый стиль. Phantom VIII построен на новой алюминиевой платформе, при этом кузов стал на 30% жестче. Платформу в компании называют «Архитектура роскоши», эта «тележка» потом ляжет в основу всех следующих Роллсов, включая внедорожник Cullinan.

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Длина нового Phantom составляет 5 762 мм, что на 77 мм меньше, чем у предшественника. Ширина новинки – 2 018 мм (+29 мм), высота – 1 646 мм (+8 мм), колесная база – 3 552 мм (-19 мм). Кстати, массивная решетка радиатора объединена с кузовом. Также был представлен удлиненный Phantom EWB.

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Модель получила активную пневмоподвеску: стереокамера под лобовым стеклом считывает неровности дороги на скорости до 100 км/ч, затем электроника выставляет нужные настройки, изменяя положение кузова. Систему назвали Magic Carpet Ride. Еще одно нововведение – полноуправляемое шасси.

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В Rolls-Royce новый Phantom позиционируют как самый тихий автомобиль в мире. Общая масса звукоизоляционных материалов – 130 кг. Шины Continental внутри заполнены пеной, также поглощающей шум.

1 / 6 На фото: Rolls-Royce Phantom VIII EWB 2 / 6 На фото: Rolls-Royce Phantom VIII EWB 3 / 6 На фото: Rolls-Royce Phantom VIII EWB 4 / 6 На фото: Rolls-Royce Phantom VIII EWB 5 / 6 На фото: Rolls-Royce Phantom VIII EWB 6 / 6 На фото: Rolls-Royce Phantom VIII EWB

В салоне каждый элемент сделан либо из металла, либо из стекла, или же покрыт кожей – никакого пластика! Под стеклом передней панели можно поместить любой понравившийся рисунок, в том числе и копии шедевров мировой живописи. «Приборка» — виртуальная. Задние кресла, разделенные консолью, могут немного поворачиваться друг к другу. В арсенале новинки: адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, системы автоматического торможения, ночного видения, удержания в полосе движения.

Rolls-Royce Phantom VIII оснащен мотором V12 6.75 с двумя турбокомпрессорами. Мощность двигателя – 563 л.с., он сочетается с восьмидиапазонным «автоматом» ZF. С места до «сотни» автомобиль разгоняется за 5,3 секунды, максимальная скорость – 250 км/ч.

В продажу новый Phantom VIII поступит этой осенью, цена пока не объявлена.

Напомним, ранее Rolls-Royce представил другую новинку – особый кабриолет Dawn Black Badge.