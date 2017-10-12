Испанский производитель намерен построить спортивный автомобиль в схожей с Porsche Macan концепции.

12 Окт Seat запланировал выпуск кросс-купе на 2020 год

В планах компании Seat числится купеобразный кроссовер, выход которого на рынок намечен на 2020 год, информирует издание Autocar, ссылаясь на главу отдела новых исследований и разработок марки – Маттиаса Рабе.

Для дизайна экстерьера будущей новинки Seat будут позаимствованы некоторые стилистические решения концепта 20V20, дебютировавшего на Женевском автосалоне в 2015 году. Вероятно, кросс-купе получит версию с гибридной силовой установкой и «заряженный» вариант под суббрендом Cupra.

Напомним, следующей новинкой испанского бренда станет большой кроссовер, который будет предлагаться в пяти- и семиместном исполнении. Модель построена на модульной платформе концерна Volkswagen – MQB A2.

Кстати, Seat решил провести выбор названия для семиместного кроссовера путем публичного голосования. В прошлом месяце список вариантов был сокращен до четырех слов.