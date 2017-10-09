Флагманская «четырехдверка» Cadillac должна добраться до российских дилеров уже в этом году.

Цены седана CT6 для нашего рынка по-прежнему пока не раскрываются, зато стали известны подробности о комплектациях. По предварительным данным, российским клиентам седан будет доступен в двух версиях – Luxury и Platinum. Модель предложат с полным приводом и бензиновым мотором V6 3.6 мощностью 355 л.с., который работает в паре с восьмидиапазонным «автоматом».

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В список оборудования Cadillac CT6 Luxury вошли: светодиодная оптика, 19-дюймовые диски колес, кожаный салон, приборная панель с 8-дюймовым экраном, мультимедийная система с тачскрином диагональю 10,2 дюйма и навигацией, беспроводная зарядка для смартфона, система кругового видеообзора, подогрев передних и задних кресел, вентиляция передних сидений, панорамный люк с электроприводом, система бесконтактного открывания багажника.

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Также в арсенале «люксовой» комплектации значатся активная система помощи при парковке, адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновения, двухзонный климат-контроль, аудиосистема Bose Premium с десятью динамиками.

В версии Platinum у CT6 – адаптивное шасси Magnetic Ride Control, 20-дюймовые диски, система активного подруливания задних колес и система усиления звука двигателя. Для этого варианта исполнения предусмотрены: приборная панель с дисплеем диагональю 12,3 дюйма, четырехзонный климат-контроль, акустическая система Bose Panaray и 34 динамика, обивка кресел из кожи Nappa, проекционный дисплей, система ночного видения с функцией распознания пешеходов, задние сиденья с вентиляцией и функцией массажа, мультимедиа-система для задних пассажиров.

Как сообщалось ранее, старт российских продаж Cadillac CT6 намечен на четвертый квартал 2017 года.