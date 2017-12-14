Лучшей машиной в Индии признали «четырехдверку» Hyundai Verna нового поколения. В России эта модель известна как Solaris. Верна набрала 118 баллов – всего на одно очко больше, чем у седана Maruti Suzuki Dzire (четырехдверная версия нового хэтча Swift, 117 баллов), которому в итоге досталось второе место. Третья строчка – у кроссовера Jeep Compass (87 баллов).

Конкурс Indian Car of the Year проводится с 2005 года, в нем участвуют только новые для Индии модели, рестайлинговые машины не допускаются. Победителя выбирает жюри, в состав которого входят местные автожурналисты.

В этом году за звание лучшего авто, помимо трех вышеназванных, боролись: BMW 5 Series, Honda WR-V, Isuzu MU-X, Maruti Suzuki Ignis, Mercedes-Benz E-Class, Tata Hexa, Tata Tigor, Tata Nexon, Volkswagen Passat и Volkswagen Tiguan.

1 / 2 На фото: Maruti Suzuki Dzire 2 / 2 На фото: Jeep Compass

Отметим, Hyundai получает награду ICOTY уже в пятый раз. Победителями конкурса также становились Creta (2016 модельный год), Elite i20 (2015 м.г.), Grand i10 (2014 м.г.) и i10 (2008 м.г.). В прошлом году лучшим автомобилем Индии стал «паркетник» Maruti Suzuki Vitara Brezza.

Седан Hyundai Verna новой генерации вышел на индийский рынок в августе. Внешне от нашего Соляриса модель практически не отличается, салон тоже идентичен. В Индии Verna доступна с бензиновым мотором 1.6 мощностью 123 л.с., а также со 128-сильным дизелем аналогичного объема. Трансмиссии – шестиступенчатые «механика» или «автомат». Цена Hyundai Verna начинается с 799 990 рупий, что эквивалентно примерно 734 000 рублей по актуальному курсу.