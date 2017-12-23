Седан Mercedes-Benz A-Class показался на видео

Уже известно, что новый Mercedes-Benz A-Class в кузове седан будет рассекречен и выпущен на рынок в следующем году. Компактная модель премиум-класса разрабатывается под рабочим названием V177.

На видео можно заметить, что у тестового прототипа уже серийная головная оптика и задние фонари, включая третий стоп-сигнал, интегрированный в «губу» крышки багажника. Кстати, последний довольно широк для автомобиля такого размера, так что погрузка-выгрузка багажа не должна составить проблем.

Четырехдверка A-Class построена по мотивам концепта A Sedan, публичная премьера которого состоялась на Шанхайском автосалоне в апреле текущего года. Предполагается, что седан A-Class будет стоить дешевле CLA, который, например, в России продается по цене от 2 180 000 рублей.

В конце прошлого месяца портал «Колеса.ру» публиковал официальные фото салона Mercedes-Benz A-Class нового поколения, который оформлен в стилистике старших E-Class и S-Class.