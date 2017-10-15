Shelby показал «покатушки» экстремального пикапа

Американская фирма, специализирующаяся на тюнинге моделей Ford, выпустила промо-видео с «заряженным» Ford F-150 Raptor.

Фото: Американская фирма, специализирующаяся на тюнинге моделей Ford, выпустила промо-видео с «заряженным» Ford F-150 Raptor. ©

Ролик, на котором заснят экстремальный грузовик Ford F-150 Raptor, доработанный в Shelby, разместили на популярном видеохостинге Youtube. Под капотом тюнингованной версии установлена V-образная «шестерка» EcoBoost объемом 3,5 литра.

Специалисты Shelby установили модернизированной холодный впуск, новый воздушный фильтр и алюминиевый интеркулер. Также было «залито» новое программное обеспечение в электронный блок управления двигателем. Все эти манипуляции позволили поднять отдачу со стандартных 450 л.с. и 827 Нм крутящего момента до 525 л.с. и 962 Нм.

Пикап также усилили для бездорожья – укомплектовали новыми регулируемыми амортизаторами, 35-дюймовыми колесами, обутыми во внедорожные шины BF Goodrich, а также вентилируемым капотом. Внутри выполнена карбоновая отделка и новая кожаная обивка.

Тюнингованная версия пикапа Ford F-150 Raptor от Shelby получила название Baja. Если стоимость стандартной модели в Соединенных Штатах составляет 49 785 долларов, то модернизированный вариант обойдется в 117 460 долларов (приблизительно 2 851 000 и 6 727 000 рублей, соответственно).

Ранее стало известно, что инженеры Ford работают над заряженной версией младшей модели –Ranger Raptor.