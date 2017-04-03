Недорогие устройства вроде адаптеров для ремней безопасности при перевозке детей в скором времени будет запрещены, законодатели планируют разрешить использование только автокресел и бустеров. Как сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя председателя общественного совета при Министерстве транспорта Наталью Агре, соответствующий правительственный документ планируется принять до июня 2017 года.

Актуальность инициативы отметила президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре. «Это особенно важно сейчас, в преддверии летних каникул, — отметила она. — Обычно именно в этот период происходит всплеск ДТП, в которых страдают дети».

Отметим, в тексте Правил дорожного движения должно появиться чёткое определение детских удерживающих устройств. Предполагается, что ими будут считаться только автокресла и бустеры: они станут обязательными для перевозки тех детей, чей рост составляет менее 150 сантиметров. Сообщается, что тех, кто выше оказанной отметки, можно будет просто пристегивать ремнями безопасности. За использование «иных удерживающих устройств» предлагается обязать выплачивать такой же штраф, как и за перевозку ребёнка без специальных приспособлений вовсе (он составляет 3 000 рублей на сегодняшний день).

«В целом градация логичная: для самых маленьких пассажиров – автокресло, для тех, кто постарше, – бустер, для тех, кто еще старше, – штатный ремень безопасности, — комментирует лидер движения «Синие ведерки» Пётр Шкуматов. — Честно говоря, в адаптерах ничего плохого я не вижу, просто не надо применять их для трёхлетних детей. А пока постановление не подписано, все сертифицированные детские удерживающие устройства могут использоваться.

Напомним, в конце прошлого года стало известно о том, что Росстандарт запретил продажу устройства ФЭСТ (по причине нарушений техрегламента Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств»). Оно представляет собой треугольную накладку на ремень, которая отводит лямку от области шеи ребенка к грудной клетке. Издание отмечает, что этот недорогой адаптер легко купить и сейчас.

Осенью прошлого года портал «Колёса.ру» сообщал о том, что детские автокресла могут разрешить покупать на средства материнского капитала. Согласно социологическим исследованиям только 10% россиян готовы потратить на детское кресло более 5 000 рублей.