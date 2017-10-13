13 Окт Штраф за нарушения ПДД на ж/д переезде может вырасти в пять раз

Министерство транспорта РФ предлагает увеличить штрафы для водителей за нарушения правил дорожного движения на железнодорожных переездах до 5 000 рублей. Согласно словам замглавы ведомства Алана Лушникова, соответствующая инициатива уже поступила на рассмотрение в правительство.

«Законопроект министерством разработан, согласован со всеми и внесён в правительство об увеличении штрафа для водителя до 5 000 рублей. Надеемся, что в ближайшее время этот законопроект будет правительством рассмотрен и внесён в Государственную Думу», — сказал представитель Минтранса РФ на коллегии Ространснадзора.

В ведомстве предполагали, что размер материального взыскания увеличится ещё заметнее, «но по итогам дискуссии остановились пока на этой цифре», — добавил Алан Лушников. Причиной интереса к этому законопроекту стал рост количества случаев дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах.

Увеличенный штраф грозит водителям за выезд на ж/д переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, либо при запрещающем сигнале светофора; такое же наказание предусмотрено за остановку или стоянку на переезде. Напомним, сейчас за данные нарушения автомобилисты платят 1 000 рублей.

На днях стало известно о том, что Госдума РФ приняла законопроект об увеличении штрафов за непропуск пешеходов. Согласно инициативе, нижняя планка размера взыскания за это нарушение остаётся прежней – 1 500 рублей, а верхняя составит 2 500 рублей.