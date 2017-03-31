О том, что новая версия модели Mitsubishi Outlander – XXXL – будет доступна в дилерских центрах по всей России с 1 апреля 2017 года, сообщают представители компании «ММС Рус». Как пояснили в пресс-службе, автомобиль предназначен для обслуживания свадеб, выпускных балов и региональных звёзд шоу-бизнеса.

Версия автомобиля доступна в двух исполнениях, первое из которых – Vagabond Edition – представляет собой Outlander, который рассчитан на двенадцать посадочных и девять стоячих мест. Комплектация предположительно должна заинтересовать таксопарки, так как может быть использована в качестве маршрутного такси.

Оригинальным решением стало применение автономного отопителя салона «Емельян», который работает либо на берёзовых бруньках, либо на кедровых шишках (в зависимости от региона поставки). Пассажиров порадуют также лавки с древесно-стружечным каркасом, которые отделаны жёлтой экокожей «для снижения риска заноз и аллергии на пчёл». В пресс-службе отметили, что для увеличения пространства салона лавки были лишены спинок, проход между ними уменьшен до двенадцати сантиметров.

Помимо этого автомобиль может похвастаться наличием монетоприёмника, размещённого на подголовнике кресла водителя и имеющего функцию подогрева \ охлаждения сдачи. Vagabond Edition получил сдвижную дверь с ременным приводом и встроенной маслёнкой для салазок.

Второе исполнение — «Celestial Edition» — представляет собой роскошную версию Mitsubishi Outlander XXXL. «На отделку каждого автомобиля уходит до шести шкур тончайшей кожи лосося, две доски сороковки редчайшего канадского ясеня, 17 000 светодиодов, четыре коробки сухариков с холодцом и восемь двухлитровых бутылок Тёмного», — говорится в официальном сообщении российского офиса компании.

В оснащение войдут длинный диван вдоль левого борта с подогревом, ионизатором и встроенными таблетками от моли, а также с боксом для хранения саквояжей и сундуков со скарбом; 210-литровый холодильник «Бирюса-2» с белой винтажной дверцей; отделка потолка светодиодами с эффектом «Ночь в Туапсе», а также встроенный в дверь зонт для VIP-пассажира с ручкой, инкрустированной кристаллами «Свердловски», который выполнен по специальному заказу ООО «Вятские Зонты».

В число опций, стандартных для данного класса автомобилей, вошли: подогрев запасного колеса, подогрев педалей, датчики света и тьмы, электрический стояночный тормоз с функцией выбрасывания якоря при остановке и многое другое. «Уверен, поклонники бренда Mitsubishi, ставящие в приоритет инженерную отвагу и чувство юмора, оценят данное предложение с особым цинизмом», — заявил клининг-менеджер в офисе «ММС Рус».

Портал «Колёса.ру» напоминает, что 1 апреля уже завтра, поэтому не всё, что появится на страницах изданий, окажется правдой. Однако российские цены дизельного Mitsubishi Pajero Sport, о которых мы сообщали ранее, — не выдумка. Хороших выходных!