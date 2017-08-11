Согласно данным Росстандарта, с официальным представителем бренда на российском рынке, компанией «Фольксваген Груп Рус», согласована программа мероприятий по проведению добровольного отзыва автомобилей чешской марки Skoda. Под условия сервисной кампании попало 3 463 лифтбека Octavia и Rapid, а также кроссовера Yeti.

Отзываются 1 927 единиц Octavia, которые были проданы на территории РФ в период с 2004 по 2013 годы. «Причиной отзыва является возможность термомеханической перегрузки основных компонентов блока управления электронного контроля устойчивости, и вследствие этого – нарушение соединения с массой в блоке управления, — отметили в ведомстве. — В таком случае безотказная работа блока управления больше не обеспечивается, в критических дорожных ситуациях может не выполняться необходимое для стабилизации автомобиля регулирование динамики движения».

Также под условия кампании попали 1 536 экземпляров Skoda Yeti и Rapid, которые были проданы в 2017 году. «Причиной отзыва является передний преднатяжитель ремня безопасности, изготовленный с выходом параметров за допуск. Из-за неисправности соединения компоненты пиротехнической системы при срабатывании в момент аварии могут отделиться и попасть в салон автомобиля. Это создаёт риск травмирования пассажиров», — поясняют в Росстандарте.

Перечень VIN-кодов попавших под условия машин есть на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Владельцам этих Шкод необходимо съездить на сервис к ближайшему официальному дилеру. Octavia ждёт обновление программного обеспечения блока управления электронного контроля устойчивости, а Yeti и Rapid – замена соответствующих дефекту компонентов. Ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.

Ранее портал «Колёса.ру» сообщал о том, что Skoda рассказала о спецпредложениях, действующих в августе 2017 года в России. Условия покупки автомобилей с начала месяца были улучшены по программам утилизации, Trade-in и DasWeltAuto.